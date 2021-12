Der Ulmer Spielmacher Per Günther (links) zeigt beim Erfolg in Gießen, ausgerechnet also in seiner Geburtsstadt, mit 15 Punkten eine sehr gute Leistung. John Bryant (rechts), der Ex-Ulmer und Günther-Freund, beobachtet das Geschehen aus einer gewissen Distanz. © Foto: Eibner Pressefoto / Ralph Lehmbe