Weiße Weihnachten, das wäre was! Der Ulmer Basketball-Profi Dylan Osetkowski und seine Partnerin, Volleyballerin Annie Shurtz, fiebern auf den möglichen Schneefall an Weihnachten hin. „Wenn ich am 1. Weihnachtsfeiertag aufwache und draußen ist es weiß, fühle ich mich bestimmt wie im Film“,...