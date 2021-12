Ulms Kapitän und Aufbauspieler Per Günther arbeitet in seiner allerletzten Saison als Profibasketballer und Akteur von Bundesligist Ratiopharm Ulm weiter unaufhaltsam an seinem Vermächtnis. Im ersten und für den 33-Jährigen womöglich auch letzten Spiel in Heidelberg (84:79) erreichte der Poin...