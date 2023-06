„Werden noch ewig darüber reden“: So erlebten die Fans den Titel-Abend

Emotionen pur in der Ratiopharm Arena! Am Freitagabend brachen in der Halle alle Dämme. Knapp 6 000 Ulm-Anhänger jubelten, weinten und tranken gemeinsam. Mittendrin: zwei Frauen, die schon lange auf diesen Moment gewartet haben.