Die Meisterfeierlichkeiten bei den Bundesliga-Basketballern von Ratiopharm Ulm seit dem Sieg gegen Bonn am Freitag neigen sich dem Ende zu. Von diesem Mittwoch an geht es für die Spieler in den wohlverdienten Urlaub. Dabei wird sich die aus zahlreichen Ländern zusammengestellte Mannschaft in alle ...