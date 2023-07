Der brasilianische Aufbauspieler Yago dos Santos war bei Ratiopharm Ulm mit einem Zweijahresvertrag ausgestattet, wechselt nun aber – dank einer Ausstiegsklausel – in die Europaleague. Nach Informationen des Vereins hatte der MVP der vergangenen Saison diverse Angebote aus dem Ausland, deren Gehalt über dem der Ulmer lag.

Dass es schwer werden würde, den Finals-MVP halten zu können, kam für Sportdirektor Thorsten Leibenath wenig überraschend: „Yago hat uns mit seiner Spielweise verzaubert. Wir hätten uns gerne noch länger an seiner erfrischenden Spielweise erfreut, drücken ihm aber gleichzeitig kräftig die Daumen für seine neue Herausforderung.“

Dr. Thomas Stoll, Geschäftsführer von Ratiopharm Ulm, bedauert indes die Entscheidung des talentierten Aufbauspielers: „Gerade wenn ein Spieler die Chance hat in die NBA oder die Euroleague zu wechseln, kann man das sportlich etwas nachvollziehen, auch wenn man selbst fest davon überzeugt ist, dass für die sportliche Entwicklung ein weiteres Jahr im Eurocup sinnvoll gewesen wäre.“

Empfohlener Inhalt der Redaktion An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt von Instagram, der den Artikel ergänzt. Sie können sich diesen mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externer Inhalt Sie erklären sich damit einverstanden, dass Ihnen externe Inhalte von Instagram angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden.

Josh Hawley wechselt unerwartet

Unerwartet kam dafür der Abgang von Josh Hawley. Dessen Vertrag bei den Ulmern lief eigentlich auch noch in der kommenden Saison, nun wechselt er aber zu einem neuen Verein, der nicht nur die Ablösesumme, sondern auch ein erheblich höheres Gehalt als Ratiopharm zahlt.

.

Empfohlener Inhalt der Redaktion An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt von Instagram, der den Artikel ergänzt. Sie können sich diesen mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externer Inhalt Sie erklären sich damit einverstanden, dass Ihnen externe Inhalte von Instagram angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden.

Alle deutschen Spieler bleiben im Team

Sportdirektor Thorsten Leibenath bleibt indes zuversichtlich, in der kommenden Saison ein schlagkräftiges Team zusammenstellen zu können und ist froh, „dass alle deutschen Profis aus der Meistermannschaft auch in Saison 23/24 wieder für uns an den Start gehen werden“.