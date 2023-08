Erstes Auswärtsspiel, erstes Highlight für Ratiopharm Ulm: Der amtierende deutsche Meister muss bereits am zweiten Spieltag der neuen BBL-Saison nach Tübingen. Das Derby gegen die Tigers steigt am 1. Oktober um 18.30 Uhr. Das geht aus dem Spielplan hervor, den die Basketball-Bundesliga (BBL) am Freitag veröffentlicht hat.

Die Ulmer erwartet ein anspruchsvoller Saisonstart. Chemnitz (27. September), Tübingen (1. Oktober), Berlin (7. Oktober), Hamburg (21. Oktober) und Ludwigsburg (28. Oktober) lauten die Gegner an den ersten fünf Spieltagen. Das Highlight-Spiel gegen den FC Bayern findet am 17. Dezember in München statt. Wann es zur Neuauflage des Finales kommt, steht noch nicht fest. Die Partie gegen die Telekom Baskets Bonn wurde als einzige Ulmer Hinrunden-Partie bislang nicht terminiert.

Letztes Spiel in Braunschweig

Dafür hat die BBL alle übrigen Spiele zeitgenau festgesetzt. Ulm eröffnet insgesamt drei Mal den Spieltag mit einem Freitagsduell. Ein Montagsspiel, eine Neuerung in der nächsten Saison, ist für das Ratiopharm-Team momentan nicht vorgesehen. Ulm hat jedoch als Titelverteidiger die Ehre, die erste Partie zu spielen. Am 27. September empfängt das Team die Niners Chemnitz.

Das letzte Vorrundenspiel ist am 19. Januar 2024 in Bamberg geplant. Enden wird die reguläre Saison am 12. Mai. Ulm spielt dann gegen Braunschweig. Danach soll es für den Titelverteidiger aber natürlich weitergehen.

Vorbereitung: Ulmer auf Menorca

Bevor die Ulmer in die neue Saison starten, geht es für sie erstmal nach Spanien. Das Gavel-Team wird am 1. und 2. September bei einem Vorbereitungsturnier auf der Balearen-Insel Menorca teilnehmen. Gegner: Eurocup-Sieger Gran Canaria mit Ex-Ulm-Trainer Jaka Lakovic, Eurolague-Teilnehmer Valencia und Zweitligist Menorca. Das Turnier besteht aus zwei Halbfinals, einem Spiel um Platz drei und einem Finale. Es wird im Internet kostenlos und live zu sehen sein.