Sie gingen. Einer nach dem anderen. Das Berliner Publikum hatte genug gesehen. Die Tribünen in der Mercedes-Benz-Arena leerten sich schon, als die Spieler auf dem Parkett die letzten Körbe warfen. Nur einer, da unten in der ersten Reihe, der blieb ganz lange. Per. Per Günther. Die Ulmer Basketbal...