Es fühlte sich an wie eine Ewigkeit. Sieben Sekunden, die in der Ratiopharm Arena so langsam runtertickten. Sieben, sechs, fünf. Berlins Maodo Lo sprintet mit dem Ball nach vorne. Vier, drei. Lo dribbelt gegen zwei, gegen drei Ulmer. Zwei, eins. Lo macht einen Schritt nach hinten, er wirft. Null. ...