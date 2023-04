Nächster Stopp auf der Eurocup-Reise: Ankara. Ratiopharm Ulm bekommt es im Viertelfinale mit Türk Telekom Ankara zu tun. Das Team aus der türkischen Hauptstadt besiegte am Donnerstag Germani Brescia in ihrem Achtelfinale 77:69.

Ankara ist Tabellenführer in der türkischen Liga, kam in ihrer Eurocup-Gruppe auf Platz zwei. Deswegen haben sie im Duell mit den Ulmern den Heimvorteil. Das Spiel findet in der kommenden Woche statt. Ein genauer Termin steht noch nicht fest. Ulm hatte am Mittwoch Podgorica im Achtelfinale besiegt.