Erst ging‘s für die Basketballer von Ratiopharm Ulm gen Norden, um Bundesligist Oldenburg zu schlagen (96:89), danach reiste die Mannschaft von Trainer Jaka Lakovic tausende Kilometer in den Südosten. In der Türkei trifft Ulm am Dienstag (18 Uhr/ live auf Magenta Sport) im Eurocup auf Bursaspor...