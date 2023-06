Der Sport in Ulm hat wahrlich schon traurigere Zeiten erlebt. Vor drei Wochen erst sind die Fußballer des traditionsreichen SSV 1846 in die dritte Liga aufgestiegen. Nach Pleiten, Pech, Pannen und zwei Insolvenzen hat der einstige Bundesligist in die Spur gefunden und ist in den Profi-Fußball zur...