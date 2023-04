„Wir müssen zurück zum Teambasketball kommen“, fordert Anton Gavel, Trainer von Ratiopharm Ulm, vor dem Bundesliga-Heimspiel an diesem Dienstag, 19 Uhr, gegen die Baskets Oldenburg. Damit meint der Coach vor allem die Defensivarbeit, die bei den Löwen in Braunschweig und zuletzt in der ersten...