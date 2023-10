Die Basketballer von Ratiopharm Ulm bleiben in dieser Saison ungeschlagen. Nach zwei Siegen in der Bundesliga gab es am Dienstag zum Auftakt im Eurocup einen letztlich souverän heraus gespielten 80:70 (52:48)-Erfolg gegen den italienischen Vertreter Dolomiti Energia Trient.

Es ist so etwas wie herbs...