Das große Ziel ist in Reichweite: Ratiopharm Ulm kann am Freitag in eigener Halle den Finaleinzug feiern. Dazu muss das Gavel-Team aber erstmal ihr zweites Gastspiel im Münchner Audi Dome gewinnen. Die Ulmer treffen am Dienstag, 20.30 Uhr, wieder auf den FC Bayern München.