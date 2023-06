Z ehn Jahre Anlaufzeit brauchten die damals noch als „Spatzen“ betitelten Basketballer aus Ulm, um erstmals in ein Playoff-Finale einzuziehen. 1988 waren die Korbjäger von der Donau in die Bundesliga aufgestiegen. Damals traten die Ulmer noch als Abteilung im Verein SSV Ulm 1846 an. Das änderte...