Zum WM-Viertelfinal-Frühstück lädt Bundesligist Ratiopharm Ulm diesen Mittwoch, von 9.30 Uhr an in den Orange Campus ein. Gezeigt wird das Spiel von Deutschland gegen Lettland (10.45 Uhr) mit den drei Ex-Ulmern Daniel Theis, Andreas Obst und David Krämer inklusive Vorberichterstattung auf der Xperience-Wall. Derweil ist die Nachfrage beim am Montag gestarteten Tagesticket-Verkauf für das Saison-Eröffnungsspiel des Deutschen Meisters am 27. September, 20 Uhr, gegen die Niners Chemnitz groß, es gibt nur noch wenige Sitzplätze.

L.J. Figueroa freut sich aufs Eröffnungsspiel

Mit L.J. Figueroa ist am Dienstag zudem der erste der drei WM-Teilnehmer zur Ulmer Mannschaft gestoßen. Im Trikot der Dominikanischen Republik stand der Forward bei der Weltmeisterschaft in fünf Partien auf dem Parkett. Am Morgen absolvierte der 25-Jährige seinen Medical Check im RKU. Im Orange Campus ging es für ihn nach einer kurzen Führung für ein paar Würfe auf den Main Court. „Es war eine sehr lange Reise hierher. Ich bin froh endlich hier zu sein und freue mich alle kennenzulernen“, sagt der Neuzugang mit Vorfreude auf das erste Heimspiel.