Der Druck lastet natürlich auch auf uns“, sagt Trainer Anton Gavel vor dem Heimspiel gegen Alba Berlin am Mittwoch, 20.30 Uhr, in der Neu-Ulmer Ratiopharm Arena. „Wir haben zwei Siege als Underdog geholt, wo wir in einer Position waren, wo das keiner erwartet hat.“ Zu Hause, vor eigenem Publi...