Drei Auswärtsspiele innerhalb von sechs Tagen – mit ihrer starken Leistung im Eurocup haben sich die Ulmer Basketballer zusätzliche Strapazen aufgebürdet. Am Samstag fahren sie mit dem Bus zu den Löwen Braunschweig – Spielbeginn ist am Sonntag um 15 Uhr – und noch am Sonntagabend zurück. ...