Auch im dritten Auswärtsspiel binnen sechs Tagen müssen die Ulmer Korbjäger ihren Gegnern zum Sieg gratulieren. Nach dem bitteren Aus im Eurocup in Ankara am Mittwoch setzte es am Freitagabend in Chemnitz im Kampf um die Bundesliga-Playoffs eine 86:92-Niederlage bei den Niners. Schon am Sonntag h...