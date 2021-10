Vor lauten Chemnitzer Fans setzten sich die Basketballer von Ratiopharm Ulm in der Bundesliga zuletzt durch (81:78). An diesem Mittwoch (20.30 Uhr/ live auf Magenta Sport) erwartet die Korbjäger von Headcoach Jaka Lakovic im zweiten Auswärtsspiel in Folge nicht nur erneut eine geräuschvolle Kulis...