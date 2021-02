Etwas mehr als die Hälfte der Hauptrunde in der Basketball-Bundesliga ist gespielt – und Ratiopharm Ulm befindet sich in recht sicheren Gefilden auf Playoff-Kurs. Daneben steht das Erreichen des Top Four im BBL-Pokal, aber auch das frühe Aus im Eurocup. Genug Anlass, um mit Kapitän Per Günther