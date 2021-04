Felix Engelhardt hat es wieder getan. Auch auf der 2. Etappe der Tour of the Alps hat der 20-jährige Sendener Radprofi sein Heil in der Flucht gesucht. Kaum dass der Radtross Innsbruck verlassen hatte und sich auf die 121,5 Kilometer nach Feichten im Kaunertal machte, riss Engelhardt (Tirol KTM Cyc...