Hunderte Rennradler treten schwitzend in die Pedale, rasen vorbei an Felsen und Palmen, an blühenden Sonnenblumen, idyllischen Fachwerk-Häusern – und einem See aus Lava. Tatsächlich bewegen sich die Sportler keinen Meter vorwärts. Das Radrennen ist digital, der Schweiß ist echt....