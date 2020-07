Hintern im Sattel, eine Hand am Lenker, Schläger in der anderen. Das Kunststoff-Ende scharrt über den rauen Betonboden – immer dem kleinen orangefarbenen Ball hinterher. In der Ulmer Friedrichsau, versteckt zwischen Bäumen hinter dem Hans-Lorenser-Sportzentrum, wird an diesem Abend Bikepolo ge...