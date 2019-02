Biathlon Podestplatz im Visier

Ulm / uwe

Beim Deutschen Schüler-Cup in Oberhof konnten die Ulmer Biathleten nur teilweise überzeugen. Für die besten Ergebnisse sorgte einmal mehr Julia Tannheimer (Schüler 14). Im Einzel präsentierte sie sich in der Loipe gewohnt stark und lieferte die schnellste Laufzeit ab, reichte mit drei Fehlern bei drei Schießen aber nicht an die Besten heran. So wurde es am Ende der sechste Platz. Beim Techniksprint lief es noch besser: Nur ein Fehler und damit Rang vier.

Bei Teamkollegin Maike Steck war es anders herum. Am ersten Tag mit nur einem Fehler Achte, zielte sie beim kürzeren Sprint zweimal daneben und musste sich mit Platz zwölf zufrieden geben. Damit fahren Julia Tannheimer als Zweite, Maike Steck als Achte zum Finale nach Ruhpolding, das Anfang März stattfindet.

Nicht so gut lief es bei den gleichaltrigen Jungs, wobei David Schmutz als 14. im Techniksprint ein gutes Ergebnis ablieferte. Im Einzel hatte auch er deutlich zu viele Fehler geschossen und wurde nur 18., Luis Thiere kam zweimal auf Platz 20.. Wenig geht in dieser Saison zumindest auf nationaler Ebene bei Finn Schlabach im ältesten Schülerjahrgang. In Schwaben sicherer Zweiter, kam er beim DSC über die Ränge 19 und 20 nicht hinaus.

Die jüngeren Jahrgänge, die national noch nicht ran dürfen, geben beim DAV Ulm Anlass zur Hoffnung. Bei den Schwäbischen Meisterschaften in Gosheim überzeugte Lukas Tannheimer (S12) als Zweiter, wobei er mit dem älteren Jahrgang auf Augenhöhe ist. Bei den Mädchen verpassten Joelle Wagner (4.) und Hanna Beck (6.) knapp das Podest. Schwäbische Titel gab’s für Michael Dake und Annika Dreisbach (Jg. 10/11) sowie Julian Schraag (Luftgewehr Schnupperer). Einen Dreifachsieg feierte Valentin Müller, Yannick Schraag und Simon Dreisbach, Sarah Tannheimer wurde Zweite bei den Mädchen (Jg. 8/9). Zudem liefen Kilian Seybold (2. Jugend) und Jan Ruckgaber (2. Männer) aufs Treppchen.