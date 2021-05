Einmal bei Olympia an den Start gehen, vielleicht sogar eine Medaille holen. Das ist der große Traum von vielen Spitzensportlerinnen und Sportlern in Deutschland. Auch in der Region haben mehrere Athleten die Chance, bei den Olympischen Spielen 2021 in Tokio dabei zu sein. Unter anderem zwei Zehnkämpfer des SSV Ulm 1846.

Mathias Brugger und Tim Nowak vom SSV Ulm 1846 wie sie als Spitzensportler die Corona-Pandemie erleben, welche In dieser Folge des Lokalpodcasts „Donauwelle“ schildernundvom SSV Ulm 1846 wie sie als Spitzensportler die Corona-Pandemie erleben, welche Auswirkungen die Krise auf Training und Vorbereitung hat. Im Fokus haben beide die Olympischen Spiele 2021 in Tokio. Ende Mai steht dafür der Qualifikations-Wettkampf in Götzis an. Sie sprechen über ihre Lieblingsdisziplinen, erklären wie Wettkämpfe in der sogenannten „Corona-Bubble“ durchgeführt werden und schildern, wie sie einst zum Zehnkampf – der Königsdisziplin der Leichtathletik – gekommen sind.

