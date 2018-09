Handball Pleiten für die HSG Langenau und den TV Gerhausen

swp

Schauplatz Handball-Württembergliga: Nach der Auftaktpleite in Wolfschlugen wollte die HSG Langenau/Elchingen im Heimspiel gegen die MTG Wangen unbedingt die ersten Zähler der neuen Saison einfahren. Dieses Vorhaben endete in einem Fiasko. Nach einem 15:17 zur Halbzeit ging es über 17:22 (37.) in ein Debakel. Aus einem 18:27-Rückstand wurde nach einer indiskutablen Leistung eine 28:36-Niederlage. Das Dargebotene war nicht mehr in Worte zu fassen. Für die HSG trafen Braun 7, Buntz 6, Heinrich 4/1, Schaden 3/1, Schorn 3, Ruoff 2, Buck 1/1, Junginger und Mannes je 1.

Rückschlag auch für den TV Gerhausen: In Heiningen ging man nach einer ausgeglichenen ersten Halbzeit 21:30 (11:10) unter. Über den herben Verlauf hielt man sich beim TVG mit Kommentaren über die Schiedsrichter Nikolas Rupp/Tobias Glöggler (SC Lehr) zurück: Patrick Maier (9.), Tobias Buck (44.) und Jonas Dück (57.) sahen die Rote Karte. Die TVG-Tore erzielten P. Mayer 6/4, U. Mayer 5, Bux 3, H. Brinz, P. Maier je 2, J. Brinz, Sauter, Mattheis je 1.