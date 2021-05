Die Verantwortlichen des Basketball-Bundesligisten Alba Berlin haben es geschafft: Es dürfen wieder Zuschauer in die Mercedes-Benz-Arena. Für das erste Spiel in der Playoff-Halbfinalserie gegen Ratiopharm Ulm an diesem Sonntag (14 Uhr/live bei Magentasport und im Free-TV bei Sport1) gilt die Geneh...