Turnen Pfuhler Turner wollen in die erste Bundesliga

Pfuhl / Von Detlef Groninger

Die Turner des TSV Pfuhl greifen in der zweiten Bundesliga Süd nach den Sternen. Nach der Kronprinzenrolle in der vergangenen Runde hinter dem StTV Singen hätte die Mannschaft von Trainer Rolandas Zaksauskas vor dem Saisonstart am Samstag (18 Uhr) in der Dreifachsporthalle des Schul- und Sportzentrums Pfuhl gegen den TSV Buttenwiesen nichts gegen einen Gipfelsturm einzuwenden. „Platz eins wäre natürlich schön, ist aber nicht vorhersehbar. Wir sind zwar gut aufgestellt, aber nicht der heiße Favorit“, sagt Florian Reindl, in der abgelaufenen Runde bester Pfuhler Punktesammler am Sprung. Als Topkandidat für den Titel gilt erneut Singen.

Auch in dieser Saison ist mit dem Meistertitel laut den Statuten nicht automatisch der Sprung in die Eliteliga verbunden. Normalerweise bestreiten die Sieger der beiden zweiten Ligen die Relegation für den einzigen Aufstiegsplatz. Allerdings haben die Erstligisten KTV Obere Lahn und MTV Stuttgart angekündigt, eventuell ihre Mannschaft am Saisonende zurückzuziehen. „Wir verfolgen das ganze Geschehen und schauen dann, was da auf uns zukommen könnte“, sagt Martin Rister, stellvertretender Vorsitzender des Pfuhler Turn-Fördervereins, der die Finanzierung der Bundesligamannschaft bereits sichergestellt hat. Der im niedrigen fünfstelligen Betrag liegende Etat ist in trockenen Tüchern.

Senior im Team ist erst 21

Die Pfuhler genießen eine Ausnahmestellung. „Wir sind ein Verein in der und für die Region“, so Rister, „wir setzen auf Eigengewächse und kaufen keine deutschen Turner ein.“ Einziger externer nationaler Zugang ist Nils Greber vom SSV Ulm 46. „Es war sowieso bei den Derbys immer ein freundschaftliches Verhältnis. Ich bin vom ersten Tag an hier gut aufgenommen worden. Ich wollte meinen Trainingsalltag ändern und neuen Pep reinbringen“, begründet er seinen Wechsel.

Mit Leonard Goblirsch und dem erst 15jährigen Alexander Kunz, dem ersten Pfuhler Talent im nationalen Bundeskader, sind zwei Turner aus dem eigenen Nachwuchs aufgerückt. „Wir sind stärker als in der Vorsaison“, meint Trainer Zaksauskas. „Unsere Athleten sind stabiler und haben sich entwickelt. Wir können um die Top-Plätze kämpfen.“

Zumal das Potenzial seiner „jungen Wilden“ noch nicht ausgeschöpft ist. Dominik Fett ist mit seinen 21 Jahren der „Senior“. „Wir haben auch Studenten, die aber hier sind. Für mich als Trainer ist wichtig, dass die Jungs bei mir trainieren können. Ich bin schließlich verantwortlich für die Leistung“, betont Zaksauskas, wohl der Hauptverantwortliche für die Förderung des Leistungsturnens beim TSV Pfuhl. Rister: „Wir haben dank Roland auch eine super Nachwuchsarbeit.“

Zudem stehen dem Trainer, der auch mit der zweiten Pfuhler Garnitur in der viertklassigen Regionalliga derzeit an der Tabellenspitze steht, fünf ausländische Athleten zur Verfügung. Dabei handelt es sich wie in der letzten Runde um den Österreicher Alexander Benda sowie die Litauer Tomas Kuzmickas und Rokas Guscinas. Hinzugekommen sind auch der Schweizer Nationalkaderathlet Sascha Coradi, 2014 Bronzemedaillengewinner der Junioren-EM am Boden und Reck, sowie der Brite Joshua Nathan, Jugend-Mannschafts-Europameister 2016. Außer gegen Buttenwiesen sollen an allen anderen sechs Wettkampftagen jeweils zwei Ausländer zum Einsatz kommen.