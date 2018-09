Handball Optimale Punkte-Ausbeute für Söflingen und Blaustein

Überragender Manuel Weinbuch

Söflingen ist mit 4:0 Punkten toll in die Saison gestartet. TSG-Handball-Boss Markus Brodbeck lobte sein Team samt Trainer Steffen Klett, der gab gestern Abend das Lob gleich weiter: „Wir sind schwer ins Spiel gekommen, aber hatten einen klaren Plan und in der zweiten Halbzeit vor allem einen überragenden Manuel Weinbuch im Tor.“ Er mahnte aber auch: „Fehler wird es immer geben und wir müssen an den Würfen arbeiten, die wir uns nicht gut vorbereitet haben.“