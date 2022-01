Daniel Bohnacker hat es geschafft – und darf zum zweiten Mal in seiner Karriere nach Sotchi 2014 an Olympischen Winterspielen teilnehmen. Bis zuletzt musste der 31-Jährige vom Skiclub Gerhausen um seinen Platz in der deutschen Skicross-Mannschaft für die Wettkämpfe in Peking bangen. Am Mittwo...