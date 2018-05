Leichtathletik Ohne Handbremse mit Schwung Richtung EM

Ulm/Götzis / Silke Bernhart

Ende Mai ist in der Leichtathletik Götzis-Zeit: Im österreichischen „Mehrkampf-Mekka“ geht es heute und morgen für die deutschen Zehnkämpfer und Siebenkämpferinnen darum, sich für die Heim-EM in Berlin (6. bis 12. August) zu empfehlen. Und mittendrin im Weltklasse-Feld ist mit Mathias Brugger auch ein Athlet des SSV Ulm 1846.

Im Vorjahr hatte sich der 25- Jährige just beim Meeting in Vorarlberg auf herausragende 8294 Punkte gesteigert, was ihm damals die WM-Qualifikation beschert hatte. In diesem Jahr jedoch stehen die Vorzeichen anders. Denn bei eben jenen Weltmeisterschaften in London hatte sich Mathias Brugger einen Einriss der Patellasehne am linken Knie – seinem Sprungbein – zugezogen.

Mithilfe der intensiven medizinischen Betreuung durch Prof. Dr. Benedikt Friemert vom Bundeswehr-Krankenhaus in Ulm und nach monatelangem Training mit angezogener Handbremse ist der Zehnkämpfer jetzt rechtzeitig vor dem richtungweisenden Wettkampf wieder voll einsatzfähig. Ein paar Fragezeichen aber bleiben.

„Der Patellasehne geht es gut“, sagt Mathias Brugger nach den ersten Tests im Stabhochsprung, Weitsprung und Hochsprung, „ich spüre die Belastung, aber ich bin schmerzfrei.“

Es waren die ersten Sprünge mit dem linken Bein seit August vergangenen Jahres. Wie stabil die Technik ist, wird sich also zeigen – dass die Form stimmt, deutete Mathias Brugger bereits in Wettkämpfen über die Hürden und 400 Meter an.

„Ich freue mich auf meinen dritten Start in Götzis“, sagt er kurz vor dem Start, „die Zuschauer hier sind der Wahnsinn! Aber noch bin ich sehr entspannt, ganz anders als im letzten Jahr.“

Drei Tickets für Berlin

Wohl nur ein Zwischenziel ist die Marke von 8000 Punkten, die gleichbedeutend mit der EM-Norm für Berlin ist. Gut möglich, dass für einen der drei deutschen EM-Startplätze 8300 Punkte und mehr her müssen. Mathias Brugger ist sich der großen Konkurrenzsituation bewusst, in der er sich aber nicht zu verstecken braucht: „Die Situation ist jedes Jahr ähnlich. Ich rechne mir Chancen aus und wäre gerne bei der Heim-EM dabei. Dafür will ich in Götzis ein klares Statement setzen.“

Wer schließlich nach Berlin fährt, das entscheidet sich letztlich am 16./17. Juni in Ratingen. Dort wird der SSV 46 wieder mit einer ganzen Reihe Zehnkämpfer vertreten sein – unter anderem auch mit Olympia-Teilnehmer Arthur Abele und Tim Nowak, der die Saison vor Kurzem mit seinem ersten 8000er eingeläutet hat.