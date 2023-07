Erst vier Abgänge, jetzt der erste Neuzugang: Der Kader-Umbau von Ratiopharm Ulm geht weiter. Der amtierende deutsche Meister vermeldete am Dienstag die Verpflichtung von Big Man Trevion Williams. Ein Transfer, der ins Ulmer Konzept passt.

Der 22-Jährige kommt aus den USA, wo er im Basketball-Programm der renommierten Purdue-Universität ausgebildet wurde. Der Durchbruch im Profi-Bereich gelang ihm bislang allerdings nicht. Williams meldete sich für den NBA-Draft 2022 an, wurde aber nicht ausgewählt. Danach spielte der 2,06-Meter-Mann in der G-League, der Nachwuchsliga der NBA. Dort kam er im Schnitt auf neun Punkte und neun Rebounds.

Anderes Skillset als Bruno Caboclo

Statistiken, die das Ulmer Interesse geweckt haben. Sportdirektor Thorsten Leibenath beobachtete bei seinem Trip nach Las Vegas ein Training, an dem Williams teilnahm. „Trevion hat uns mit seiner Energie auf dem Spielfeld überzeugt“, sagt er. Er sei ein „kompromissloser Rebounder“ und ein „explosiver Allrounder“.

Doch ein neuer Bruno ist er nicht. Der US-Amerikaner spielt anders als Bruno Caboclo, Center in der Meister-Mannschaft, der nach Venedig gewechselt ist. „Da Bruno nicht Eins-zu-eins zu ersetzen ist, haben wir uns bewusst für einen Spieler mit anderem Skillset entschieden.“

Dieses Skillset lässt sich so zusammenfassen: spektakulär, spielfreudig und vor allem körperstark. Williams ist 2,06 Meter groß und wiegt 113 Kilogramm. Er kann sich unter dem Korb durchsetzen. Er kann aber auch seine Mitspieler bedienen. Williams gilt als überlegter Passgeber, verzeichnete in der G-League fast vier Vorlagen pro Spiel.

Seine Schwäche: der Distanzwurf. Williams nimmt kaum Dreier – und wenn doch, dann sind seine Versuche selten erfolgreich. In der G-League ließ seine Quote (24 Prozent) zu Wünschen übrig.

Ratiopharm Ulm bekommt also den physischen Center, den sie haben wollten. Und Williams bekommt beim Meister die Chance, sich zu beweisen. Der 22-Jährige sorgte in Europa schonmal für Aufsehen. Er gewann 2019 mit der U19-Auswahl der USA die Weltmeisterschaft in Griechenland. Ein erster Titel. Williams will sicher weitere sammeln.