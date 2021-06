Durch einen Zufall sei der Kontakt zu Stande gekommen, teilt Handball-Drittligist TSG Söflingen mit: „Aber ein Glücksfall könnte es werden.“ Die Handballer, die am 1. Mai per Pandemie-bedingtem Losentscheid von der Baden-Württemberg Oberliga in die 3. Liga aufgestiegen sind, verstärken sic...