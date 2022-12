Ob in der Vitrine im Wohnzimmer, versteckt im Keller oder auf der Fensterbank in der Küche – Pokale und Trophäen zieren die vier Wände von Hobby- und Leistungssportlern. Auch Sie werden einen zu Hause stehen haben. Denn nicht immer müssen diese Erfolge, wie bei der Fußball-WM in Katar, auf großer Bühne gefeiert werden. Die persönlichen Erfolgserlebnisse gibt es ja auch in einer Vielzahl auf lokaler und regionaler Ebene.

Und die wollen wir sehen! In unserer neuen Serie im Winter soll es um Pokale gehen – und vor allem um die Geschichten, die hinter ihnen stecken.