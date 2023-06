Das Wetter passt zu diesem Tag. Strahlender Sonnenschein, kaum eine Wolke am Himmel. Rückblickend lässt es sich als Zeichen deuten. Als Symbol für das, was die Fans von Ratiopharm Ulm in den kommenden Tagen erwartet. Doch davon ahnen die gut 80 Personen noch nichts, als sie am Mittag in einen Bus...