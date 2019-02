Leichtathletik Medaillen bei Jugend-DM im Visier

chu

Ein kleines Team vertritt die Region bei den deutschen Jugendhallenmeisterschaften der U 20 in Sindelfingen. Dabei haben Svenja Pfetsch (SC Vöhringen) im Sprint und Antonia Kinzel (SSV 46) mit dem Diskus durchaus Medaillenchancen. Pfetsch zeigte sich zuletzt in glänzender Form und dürfte ihre Meldeleistung von 24,53 Sekunden über 200 m, mit der sie auf Rang fünf der Jahresbestenliste liegt, durchaus noch verbessern können. Zumal sich die 18-Jährige nur auf die lange Sprintstrecke am Sonntag konzentriert. Die Leistungsziele für das Wochenende werden von ihrem Trainer jedoch nicht so hochgelegt. „Der Fokus ist voll und ganz auf die Freiluftsaison gerichtet. Die Hallensaison ist nur eine Durchlaufstation.“, sagt Trainer Eugen Buchmüller.

Antonia Kinzel hat bei den am Sonntag im Floschenstadion stattfindenden Winterwurfmeisterschaften gute Aussichten mit dem Diskus. Bei einem Wurfmeeting in Stuttgart konnte sie zuletzt ihre Vorjahresleistung von über 48 Metern bestätigen und zählt damit zu den engsten Verfolgerinnen der ehemaligen U-18-Vizeweltmeisterin Leia Braunagel (Baden-Baden), die bereits über 51 Meter vorgelegt hat.

Im Kugelstoßen tags zuvor steuert Kinzel mit ihrer neuen Bestleistung von 14,53 m das Finale der besten Acht an. Davon träumt auch die Ulmer Staffel, voraussichtlich mit Anne Kotzan, Marie Jung, Jule Tiltschner und Kathrin Baur. Dafür müssen sie wohl eine bis eineinhalb Sekunden drauflegen. Für die zweite Staffel mit überwiegend U-18-Athletinnen, für Jule Tiltscher über 60 m Hürden und Carolin Bender über 60 m geht es vor allem darum, für den Sommer noch mehr Erfahrung zu sammeln. Dann wollen bei der Jugend-DM im Ulmer Donaustadion (26. bis 28. Juli) alle wieder dabei sein.