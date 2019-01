Leichtathletik Marie Jung ist Meisterin im Hürdensprint

Sindelfingen / chu

Mit drei Medaillen und vielen Platzierungen präsentierte sich die U 18 des SSV 46 bei den baden-württembergischen Leichtathletik-Hallenmeisterschaften in Sindelfingen in Top-Form. Dabei gelang der 15-jährigen Marie Jung mit einem bärenstarken Finish der Sieg über 60 m Hürden. Mit 8,79 Sekunden konnte sie die deutlich besser gestartete Mara Mauser (LG Filstal) noch um eine Hundertstel abfangen.

Nicht so rund lief es bei der Bundeskaderathletin im Hochsprung, wo sie sich mit 1,64 m und Rang fünf zufrieden geben musste. Dagegen überraschte Carolin Bender. Im 60-m-Finale verbesserte sie ihre Bestzeit der Vorwoche um über eine Zehntel auf 7,95 Sekunden und belohnte sich mit Silber und der Qualifikation für die deutschen U-20-Jugendhallenmeisterschaften. Das gleiche Kunststück gelang auch der 4x200-m-Staffel mit Bender, Jung, Johanna Haas und Kim Gaupp, die in 1:45,97 Minuten im Fernduell nur der Mannheimer Staffel knapp den Vortritt lassen musste. Mit Platz vier für Johanna Haas mit 2,50 m im Stabhochsprung, Platz sechs für Carolin Bender über 60 m Hürden und Platz acht mit Bestleistung von 12,78 m im Kugelstoßen rundeten die SSV 46-Mädchen ihre Erfolgsbilanz ab. Kugelstoß-Mitfavoritin Annika Schepers (SG Dettingen) kam nicht an ihre Vorleistungen heran und musste sich mit 13,39 m und Rang vier begnügen. Mehr erhofft als Rang vier im Weitsprung hatte sich auch Janis Kaatz (SSV 46), nachdem er in der Vorwoche sich auf 6,66 m verbessert hatte. Doch beim ständigen Wechsel mit den 60 m-Sprints, wo er mit 7,31 Sekunden eine neue Bestleistung aufstellte, traf er das Brett nicht. Dass er über die 60 m Hürden dann auch noch in die erste Hürde trat, rundete den „gebrauchten“ Tag ab. Max Baur kam mit 1,75 m auf Rang acht der Hochsprung-Konkurrenz.

Dauber knackt DM-Norm

Starke Leistungen gab es auch schon tags zuvor beim Stadtwerke-Hallenmeeting. Stefanie Dauber vom SSV 46, die EM-Teilnehmerin von Berlin, hakte im Stabhochsprung mit 4,20 m die Norm für die deutschen Hallenmeisterschaften ab. Das gelang auch 4x 200m-Staffel der weiblichen Jugend U 20 mit Kathrin Baur, Jule Tiltscher, Anne Kotzan und Aimeé Meißner, die in 1:44,49 Minuten die DM-Norm um 2,5 Sekunden unterbieten konnte. Damit ist der SSV 46 bei der Jugend-DM in vier Wochen gleich mit zwei Staffeln vertreten. Starke Sprintzeiten gab es für Victor Bayer sprintete bei den Männern mit 7,04 über 60 m und 22,08 Sekunden über 200 m.

Neue Bestzeiten gab es auch für Valentina Steifensand mit 7,84 über 60 m und für Jule Tiltscher (U 20) mit 26,41 über 200 m.