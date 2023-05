Zwei Siege in drei Spielen konnten die Ulmer Basketballer bisher in den BBL-Playoffs gegen den amtierenden Deutschen Meister Alba Berlin feiern. Jeweils in der Bundeshauptstadt konnte Ratiopharm Ulm überzeugen – und punkten. Ihr Spiel in der heimischen Arena in Neu-Ulm am vergangenen Mittwoch ver...