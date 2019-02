Leichtathletik Liva Kern ist schwäbische Meisterin

Vöhringen / bebu

Livia Kern vom SC Vöhringen hat bei den schwäbischen Cross- und Waldlaufmeisterschaften in Straßberg bei Ausburg den Titel gewonnen. Bei angenehmen Temperaturen starteten gleich sechs SCV-Leichtathleten in Straßberg.

In der Altersklasse W 14 gingen Livia Kern und Annika Karg gemeinsam mit den höheren Altersklassen der Jugend U 18 und U 20 an den Start. Beide mussten einen Rundkurs mit einer Länge von 1300 Metern sowie einem langen Berganstieg zweimal absolvieren.

Nach der ersten Runde lag Livia Kern im Gesamtfeld noch auf Platz drei. In der letzten Runde nach dem Berganstieg zeigte sie ihr gutes Stehvermögen und sprintete zum schwäbischen Meistertitel. Mit ihrer Siegerzeit von 10:38 Minuten war Kern sogar schneller als die Siegerin der weiblichen Jugend U 18 und U 20.

Annika Karg durfte sich über einen sechsten Platz (12:01 Minuten) in ihrer Altersklasse freuen.

Bei der männlichen Jugend U 20 musste Fabian Ritter ebenfalls zwei Runden absolvieren. Bis zum Eingang der zweiten Runde lief Fabian in der Führungsgruppe mit, allerdings konnte er am Berg das hohe Tempo nicht mehr mithalten. Am Ende belegte Fabian Ritter mit einer Zeit von 9:22 Minuten den vierten Platz.

Überraschung beim Comeback

Über die 1300-Meter-Runde gingen Julian Merk (M 12) und Amelie Rattinger (W 13) an den Start. Julian Merk belegte mit einer Zeit von 5:18 Minuten und nur elf Sekunden Rückstand auf den Sieger einen guten vierten Platz.

Amelie Rattinger benötigte für die Strecke 5:45 Minuten und wurde am Ende in einem gut besetzten Feld Fünfte.

In der Altersklasse M 55 schließlich wurde Klaus Zehnder mit einer Zeit von 34:13 Minuten überraschend Zweiter auf der 8,3 Kilometer langen Strecke. Obwohl er nach einer längeren Verletzungsphase erst vor kurzem wieder mit dem Training begonnen hat, hatte er im Ziel in Straßberg lediglich 56 Sekunden Rückstand auf den Sieger.