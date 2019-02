Schwimmen Liv Nebe mit gewaltigem Schlussspurt

swp

Einige vordere Plätze gab es für die Schwimmer des SSV Ulm 1846 bei den Süddeutschen Langstrecken-Meisterschaften auf der 50-Meter-Bahn in Würzburg. Maurice Luca Ruess (Jahrgang 2007) lieferte sich am Ende der 1500-m-Freistil-Strecke etlichen deutschen Spitzenschwimmern einen harten Kampf und kam mit einer persönlichen Rekordzeit von knapp unter 19 Minuten auf Platz vier. Über 400 Meter Lagen wurde er in 5:39,66 Minuten Fünfter.

Ebenfalls eine persönliche Bestzeit schwamm über 400 m Lagen Franziska Mühlberger (Jahrgang 2004). Ihre Zeit von 5:27,33 Minuten brachten sie in der süddeutschen Rangliste um zwei Plätze auf Rang acht vor.

Ihre gleichaltrige Teamkameradin Liv Nebe ging über die 800-Meter-Freistildistanz an den Start. Mit der schnellsten weiblichen 100-Meter-Zeit gelang ihr im Schlussspurt eine packende Aufholjagd, die sie noch auf den sechsten Platz brachte. Am Ende fehlten ihr nur 2,5 Sekunden zu den Medaillenrängen.