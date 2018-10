Hockey Ligabetrieb folgt auf Jugendpokal

bkö

Das Hockeygelände an der Gänswiese ist heute und morgen Austragungsstätte des deutschen Jugendpokals (Süd) der männlichen U 16. Der Kampf um den Nachwuchstitel wird heute mit der Partie SSV Ulm 1846 gegen RV Tuttlingen (10 Uhr) eröffnet. Weitere Gegner der Ulmer U 16 werden Mettmann, Leverkusen, Rosenheim, Gladbach und Wiesbaden sein. Morgen finden weitere Partien (ab 9 Uhr), wie auch das Endspiel (14.30 Uhr) statt.

Im Anschluss (17.30 Uhr) wollen die Oberliga-Hockeyherren des SSV Ulm 46 auf heimischem Platz den Aufwärtstrend bestätigen und erneut punkten. Zu Gast wird Regionalligaabsteiger FT 1844 Freiburg sein. SSV-Trainer Sascha Heinrich ist optimistisch, dass es mit dem ersten Saisonsieg klappt, denn gegen Karlsruhe (2:2-Unentschieden) stimmte zumindest die Einstellung seines Teams: „Auch die Freiburger haben in dieser Saison noch nicht zu ihrem Spiel gefunden und konnten wie wir erst einen Punkt holen. Wir sollten motiviert in dieses Spiel gehen, um in der Winterpause nicht im Tabellenkeller festzusitzen.“

Die aus vielen Studenten bestehende Gästemannschaft hatte vor Semesterbeginn noch personelle Sorgen und muss nun erst richtig in die Saison finden. Bei den Ulmern Herren kehren dagegen die Spieler Johannes Liessem, Jakob Rünzi und Clemens Ulrich zurück in den Kader.