Es hat lange gedauert. Wahrscheinlich länger als es sich viele Fans gewünscht haben. Doch nun steht der Termin: Per Günther bekommt am 27. September 2024 seine große Abschiedszeremonie. Ratiopharm Ulm ehrt das Klub-Urgestein beim Heim-Derby gegen die Tigers Tübingen. Dabei wird das Günther-Trikot unter das Hallendach gezogen. Seine Nummer (6) soll nicht mehr vergeben werden – ein Novum in der Klubgeschichte von Ratiopharm Ulm.

Günther hat sich das Datum selbst ausgesucht. Der Klub ließ ihm die freie Wahl, bei welchem Heimspiel die Zeremonie stattfinden soll. „Es ist großartig, dass es die Tübinger pünktlich zurück in die erste Liga geschafft haben“, sagte Günther. „Ich freue mich sehr darauf, zurückzukehren, Fans, Bekannte, Freunde und Wegbegleiter wiederzusehen.“

Günther spielte von 2008 bis 2022 für Ratiopharm Ulm. In dieser Zeit absolvierte er 500 Partien im orangen Trikot, erzielte über 4000 Punkte und verteilte über 1500 Vorlagen. Mittlerweile arbeitet er als TV-Experte und lebt in Hamburg.

Der große Titel blieb Günther immer verwehrt. Trotzdem erlebte er in Ulm etliche besondere Momente. Günther stand zwei Mal im BBL-Finale, war Teil des Teams, das in der Saison 16/17 27 BBL-Siege in Folge feierte. Die Meisterschaft 2023 verfolgte er als Zuschauer. Günther saß während den Playoffs mehrfach auf der Tribüne. Im Januar steht er bei Ratiopharm Ulm ein letztes Mal im Mittelpunkt.