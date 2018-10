Handball Langenauer Trainer weg, der Erfolg ist da

mhi/hbr

Schauplatz Handball-Württembergliga: Einen ausgeglichenen Beginn sahen die Zuschauer beim Spiel zwischen der HSG Winzingen/Wißgoldingen/Donzdorf und der HSG Langenau/Elchingen. Nach einer Viertelstunde stand es 8:8. In den folgenden fünf Minuten konnten die Gäste, die erstmals ohne Trainer Hartwig Schenk angetreten waren, mit zwei Toren zum 10:8 vorlegen.

Durch eine stabile Abwehr und konzentrierte Abschlüsse im Angriff hielten die Langenauer diesen Vorsprung und gingen mit einer 13:11-Führung in die Pause. Dort nahm man sich vor, diese Leistung auch im zweiten Durchgang auf die Platte zu bekommen und den Vorsprung schnellstmöglich auszubauen.

Dieses Vorhaben konnten die Gäste dann auch umsetzen und führten nach 40 Minuten vorentscheidend mit 21:14. Die Gastgeber wurden immer wieder zu Fehlern gezwungen, welche die HSG dann durch schnelle Gegenstoßtore bestrafte. Etwas Spannung kam dann zehn Minuten vor Ende nochmals auf, als Winzingen auf 20:24 verkürzen konnte. Jan Schaden sorgte aber kurze Zeit später mit zwei Toren zum 27:21 für die Entscheidung. Mit weiteren Treffern auf beiden Seiten ging es dem 30:26-Sieg für die Langenauer entgegen. Langenau atmet nach den Schock-Tagen auf, an der Nau wird ruhigeres Fahrwasser gesucht. Da war Winzingen ein winziger Schritt in die richtige Richtung.

Kreuzbrav, souverän

Liga-Rivale TV Gerhausen sicherte sich mit einem kreuzbraven Auftritt gegen den Tabellenletzten HC Hohenems durch einen 27:20-Sieg zwei weitere Punkte. Damit hat sich die Mannschaft von Trainer Jochen Trinkner erst einmal ein gutes Polster nach unten erarbeitet. Beflügelt vom starken Spiel in Herbrechtingen versuchte der TVG konzentriert und mit hohem Druck in die Partie zu starten. Zwar war das Angriffsspiel nicht besonders flüssig, man konnte aber trotzdem über 4:2 (6.) den Vorsprung auf 14:9 zur Halbzeit weiter ausbauen. Nach der Halbzeitpause dann das gleiche Bild: Der TVG dominierte das Spiel und konnte den Vorsprung weiter ausbauen. Beim Stand von 17:11 (39.) versuchte Hohenems mit einer Umstellung der Abwehr, die Wende herbeiführen zu können. Kurze Zeit zeigte die Umstellung Wirkung und die Mannschaft agierte in dieser Phase des Spiels im Angriff zu fahrlässig. Coach Trinkner unterband dann den Lauf der Österreicher mit einer Auszeit. In der Folge wurden die Angriffe wieder konsequenter ausgespielt. Am Ende stand ein verdienter 27:20-Heimsieg. Mit 8:6 Punkten steht der TVG gut da und kann optimistisch sein.