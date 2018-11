Württembergliga Langenauer Handballer im Tempo-Rausch

mhi/swp

Nur zwei Tage nach dem Kantersieg gegen die SG Lauterstein musste die Handball-Württembergligist HSG Langenau/Elchingen erneut zu Hause antreten. Zu Gast war der Aufsteiger HSG Ostfildern. Im Vorfeld waren die Bedenken groß, ob die Langenauer erneut in der Lage waren, die für ihr schnelles Spiel notwendige körperliche Verfassung herzustellen. Die Mannschaft gab die Antwort auf dem Feld.

Am Ende stand ein großartiger 45:32 (25:29)-Erfolg der Nau-Handballer, die tatsächlich unter Interims-Coach Jörg Baresel, einst eher diszipliniert verschleppend orientierter Rückraum-Akteur, zu neuem Tempo-Spiel gefunden haben.

Was die begeisterten Zuschauer in der Pfleghofhalle besonders in der ersten Halbzeit sahen, erinnerte mitunter an Wildwest Handball: Schnell, auch mal aus der Hüfte geballert. Ohne Netz und doppelten Boden ging es hin und her. Treffer um Treffer fielen auf beiden Seiten.

Die heimische HSG hatte dabei immer leichte Vorteile und führte meist mit zwei bis drei Toren. Nach 20 Minuten stand es 16:13, in die Halbzeit ging es mit einer ungewöhnlichen 25:20-Führung für die Gastgeber. Eigentlich unglaublich, aber die Torhüter auf beiden Seiten konnten sogar noch einige Würfe entschärfen.

Mit Beginn des zweiten Durchganges stellten die Langenauer schnell die Weichen auf Sieg. Drei Tore in Folge bedeuteten eine komfortable 28:20-Führung. In der 40. Minute betrug der Vorsprung durch einen Treffer des 15-fachen Torschützen Fabian Buntz erstmals zehn Tore (32:22). Ostfildern gab zumindest die Siegeshoffnung auf.

Weiter ging das muntere Scheibenschießen. Zehn Minuten vor Ende gelang Simon Schmiedel der 40. HSG Treffer zum 40:27. Schlussendlich landeten die Langenauer einen ungefährdeten 45:32-Heimsieg und haben nun erstmals in dieser Saison ein positives Punktekonto (10:8). Das Baresel-Konzept geht bis dato auf.

Gemischte Gefühle dagegen beim Liga-Konkurrenten TV Gerhausen: Gestern Abend agierte die Mannschaft von Trainer Jochen Trinkner bei der SG Lauterstein auf Augenhöhe: Noch in der 53. Minute war der TVG beim Stand von 25:26 an einem Zähler dran, zumal der zuletzt von der HSG Langenau/Elchingen so arg gebeutelte Gastgeber zu wackeln begann und auch noch eine heikle Unterzahl wegzustecken hatte. Doch Lauterstein behielt vor 300 Zuschauern den Überblick und gewann am Ende 30:27.

Stärkster Werfer beim TV Gerhausen war Jannis Brinz, der gleich elfmal erfolgreich war. Die Ballwerfer vom Blautopf stehen nun mit 8:10 Zählern am unteren Mittelfeld der Tabelle. Am kommenden Samstag gegen Tabellennachbar HSG Winzingen/Wißgoldingen sollte wieder etwas Zählbares herausspringen, will man nicht gleich wieder irgendwelche Abstiegsgespenster vertreiben müssen.