Handball Langenauer Handballer im Aufwind

mhi/dko/swp

Handball-Festwochen an der Nau: Nur zwei Tage nach dem deutlichen Heimsieg gegen den BWOL-Absteiger SG Lauterstein ist die HSG Langenau/Elchingen schon wieder gefordert. Zu Gast im Pfleghof ist am heutigen (20 Uhr) der Aufsteiger HSG Ostfildern.

Die Mannen um den ehemaligen Mitbewohner von HSG-Trainer Jörg Baresel, Dennis Saur, belegen derzeit mit 4:12 Punkten den 13. Tabellenplatz. Letzten Samstag gelang ihnen ein überzeugender 37:30-Heimsieg gegen den TV Gerhausen. Die heimische HSG will die über 60 Minuten mehr als ansprechende Leistung gegen Lauterstein auch am Samstag wieder auf den Boden der Pfleghofhalle bringen.

Dazu bedarf es erneut einer stabilen Abwehr in Verbindung mit einer hohen Bereitschaft für das schnelle Spiel nach vorne. Mit einem Erfolg können die Ballwerfer vom Löffelbrunnen erstmalig in dieser Saison ein positives Punktekonto erreichen. Philip Renner wird dabei wieder mit von der Partie sein. Schlechtere Kunde gibt es jedoch auch, denn Jan Schaden und Simion Buck haben im Lauterstein-Spiel kleinere Blessuren erlitten und drohen auszufallen.

Gerhausen unter Druck

Das nächste Auswärtsspiel steht für Liga-Rivale TV Gerhausen morgen an, die Männer vom Blautopf reisen ausgerechnet zur SG Lauterstein, die von Langenau so fürchterlich auseinander genommen wurden. Der BWOL–Absteiger verlor in dieser Saison außerdem noch beim TSV Wolfschlugen und zählte eigentlich mit zu den Aufstiegsfavoriten.

Um weiterhin Abstand zu den Abstiegsplätzen zu halten, muss man aus Gerhausener Sicht dieses Spiel gewinnen. Die Spieler des TVG sind sich daher der schweren Aufgabe bewusst, trotzdem ist in dieser Liga alles möglich. Über einsatzbereite Akteure oder eventuell verletzte Spieler hält sich die Truppe vom Blautopf zurück. Lauterstein jedenfalls sinnt auf Wiedergutmachung. Anpfiff in der Kreuzberghalle ist morgen um 17 Uhr.