Ulm / swp

Maurice Luca Ruess war in Topform: Bei den baden-württembergischen Meisterschaften der langen Strecken dominierte das junge Ulmer Talent (Jahrgang 2007) über 800 und 1500 Meter Freistil und siegte in beiden Wettbewerben. Roman Kurilow schrammte über 400 Meter Lagen als Vierter nur knapp am Podest vorbei, über 1500 Meter Freistil wurde er Sechster. Joel Schlosser kam auf Rang sieben. Franziska Mühlberger wurde über 400 Meter Lagen und 800 Meter Freistil jeweils Fünfte.