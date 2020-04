Auch wenn im x-ten Versuch am Stufenbarren die Verbindungen noch nicht so recht klappen wollten, hatte Bundesliga-Turnerin Janine Berger nach ihrer ersten Trainingseinheit in der Corona-Krise – pünktlich zu ihrem 24. Geburtstag am Dienstag – ein Strahlen im Gesicht. „Ich freue mich schon sehr...