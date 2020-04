„Stop! Nehmt euch zwei Minuten, um diesen Beitrag zu lesen!“ Mit ernsten Worten und einer dringenden Bitte wendet sich Janine Berger an ihre Fans . Denn die zweieinhalbjährige Franziska aus dem Heimat-Landkreis der Ulmer Kunstturnerin, Günzburg, ist an Leukämie erkrankt und sucht dringend einen Stammzellenspender. „Da leider bisher noch keiner gefunden wurde und sich einige Menschen noch nicht registriert haben, habe ich mir überlegt, wie man noch mehr Aufmerksamkeit erzielen kann und motivieren kann, zu helfen“, erklärt Janine Berger ihren Aufruf.

Jeder Spender erhält T-Shirt von Janine Berger

Deshalb erhält jeder, der 20 Euro an die DKMS spendet oder sich dort als potenzieller Stammzellenspender registrieren lässt, ein signiertes T-Shirt von der Bundesliga-Turnerin. Insgesamt hält Janine Berger dafür 100 Shirts mit dem Aufdruck #ichbinstark und ihrer Silhouette bereit. Mit Erfolg: Der Aufruf auf Facebook wurde bislang knapp 20 000 Mal gelesen und rund 200 Mal geteilt.

Mitmachen Wer Janine Berger einen Screenshot von der Registrierung als Spender oder einer Geldspende via Facebook-Nachricht oder per E-Mail an janine.berger96@web.de sendet, erhält das unten abgebildete Shirt.